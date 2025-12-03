Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Nel bosco dei dannati, dove le droghe si mangiano la vita

Giorgia De Benetti

Nel “bosco dei dannati” di Rogoredo si consuma un loop di dipendenze, degrado e morte. Tra giovani e adulti distrutti dalle nuove droghe, i volontari del Rogoredo Team e la struttura “Il Sollievo” tentano di offrire cure, ascolto e un’ultima possibilità di salvezza

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ