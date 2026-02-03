Sul pacchetto sicurezza - al termine del vertice a Palazzo Chigi a cui hanno partecipato la premier, Tajani e Salvini, i ministri di Interno, Giustizia e Difesa, e i vertici delle forze dell'ordine - Giorgia Meloni ha lanciato un appello alle opposizioni: “Anche alla luce delle dichiarazioni della segretaria del Pd Elly Schlein”, ha detto la presidente del Consiglio, l’invito è quello di una “stretta collaborazione istituzionale” con la proposta di presentare "una risoluzione unitaria" da votare in Parlamento. Le risposte del centrosinistra sono state però fredde. Il presidente del M5s, Giuseppe Conte, ha scritto: “Il Governo adesso vuole davvero ascoltare le nostre proposte? È davvero disponibile a fare le cose con serietà e responsabilità senza approfittare del singolo episodio per tattiche strumentali? Se sì, noi ci stiamo e siamo disponibili a verificarlo". Mentre il Pd ha dichiarato di aver “già chiesto attraverso la sua segretaria Elly Schlein di non fare strumentalizzazione politica su questo tema, ma se il Governo intende approvare già mercoledì nuove misure già annunciate e propagandate in queste settimane, su di esse ci confronteremo nella sede opportuna che è il Parlamento, attraverso l'esame di un provvedimento di legge".

