Fermo preventivo in Europa: come funziona

La maggioranza è consapevole della necessità di evitare rilievi del Quirinale, bilanciando sicurezza e libertà di espressione. Forza Italia chiede norme "efficaci e armonizzate" con i principi del diritto italiano. Sul piano politico, Giorgia Meloni ha invitato le opposizioni a una collaborazione istituzionale, proponendo una risoluzione unitaria in vista dell'intervento del ministro dell'Interno in Parlamento. Le reazioni del centrosinistra, in particolare del M5S, restano fredde. La Lega continua a spingere per un pacchetto più ampio e ha convocato a Milano il Consiglio federale con il decreto sicurezza come primo punto all'ordine del giorno.