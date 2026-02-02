Per quanto accaduto sabato 31 gennaio nel capoluogo piemontese durante la manifestazione pro Askatasuna la Procura valuta il reato di devastazione. Gli indagati a piede libero sono 24, hanno tra i 19 e i 45 anni. Oggi si è tenuta l'udienza di convalida di uno degli arrestati per resistenza a pubblico ufficiale: ha dichiarato di essere stato presente al corteo ma di non avere preso parte attiva agli incidenti. L’agente picchiato: “Manifestazione escalation di violenza. Sono riuscito a gestire la paura" ascolta articolo

La procura di Torino sta valutando l'ipotesi di devastazione per gli scontri avvenuti sabato 31 gennaio nel capoluogo piemontese durante la manifestazione pro Askatasuna. I pubblici ministeri hanno ricevuto una prima informativa dalla Digos, a seguito della quale hanno iscritto nel registro degli indagati i nomi di 24 dimostranti per reati che vanno dalla resistenza e violenza a pubblico ufficiale al travisamento e all'inosservanza dei provvedimenti delle autorità. A questi si aggiungono i tre arrestati, per i quali l'udienza di convalida si è svolta oggi. Gli indagati a piede libero hanno età comprese fra i 45 e i 19 anni.

Uno degli arrestati: “Inorridito da aggressione ad agente” “Sono rimasto inorridito da quella aggressione al poliziotto, al quale esprimo la mia solidarietà”, ha detto, secondo quanto è trapelato, uno degli arrestati per resistenza a pubblico ufficiale per gli scontri di Torino. Nell’udienza di convalida dell’arresto, l’uomo avrebbe dichiarato di essere stato presente al corteo ma di non avere preso parte attiva agli incidenti. Vedi anche Askatasuna, dimesso poliziotto. Arrestato uno dei presunti aggressori

Agente picchiato: “Manifestazione escalation di violenza” "Doveva essere una manifestazione pacifica e invece è diventata tutt'altro". Così, in video diffuso dalla Polizia, Alessandro Calista, l’agente del reparto mobile di Padova circondato, picchiato a calci, pugni e martellate durante gli scontri a Torino. "Mi sento bene, un po' amareggiato, ma tutto sommato mi sento bene. La manifestazione si è rivelata violenta e da lì c'è stata un'escalation di violenza da parte dei manifestanti nei confronti degli operatori di polizia". "Penso che chiunque avrebbe avuto paura, ma con tutti gli addestramenti che facciamo, sono riuscito a gestirla al meglio". L'agente, 29 anni, è stato dimesso con una prognosi di venti giorni. "Voglio ringraziare la squadra che è stata sempre vicino a me, nonostante il video (in cui si vede l'aggressione, ndr) dicesse il contrario - ha aggiunto - smentisco tutto e dico che la squadra era vicina, solo che gli attacchi dei manifestanti arrivavano da tutte le parti. E quindi cercavano di contenere il tutto". "Mi sono ritrovato nella ressa - continua il racconto - mi hanno spinto giù e mi è successo quello che è successo. In particolare voglio ringraziare il mio collega, fratello, angelo custode Lorenzo che mi ha tirato via da tutto il casino e mi ha salvato la vita, gli devo la vita". Vedi anche Il poliziotto aggredito a Torino: "Amareggiato ma sto bene"