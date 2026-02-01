Torino, il giorno dopo scontri di Askatasuna: vetri rotti e detriti

Offerte Sky
Torino, il giorno dopo gli scontri di Askatasuna: vetri rotti e detriti. FOTO

Tornata di nuovo alla normalità la situazione in corso Regina Margherita e negli altri punti del quartiere Vanchiglia travolti ieri dalla guerriglia urbana. Ripulite e bonificate le strade, dove gli scontri fra antagonisti e forze dell'ordine avevano lasciato un tappeto di detriti. Arrestato uno degli aggressori dell'agente di polizia: oltre 100 i feriti tra le forze dell'ordine

