Torino, il giorno dopo scontri di Askatasuna: vetri rotti e detriti

Torino, il giorno dopo gli scontri di Askatasuna: vetri rotti e detriti. FOTO
Tornata di nuovo alla normalità la situazione in corso Regina Margherita e negli altri punti del quartiere Vanchiglia travolti ieri dalla guerriglia urbana. Ripulite e bonificate le strade, dove gli scontri fra antagonisti e forze dell'ordine avevano lasciato un tappeto di detriti. Arrestato uno degli aggressori dell'agente di polizia: oltre 100 i feriti tra le forze dell'ordine
- È tornata alla normalità a Torino la situazione in corso Regina Margherita e negli altri punti del quartiere Vanchiglia investiti ieri dalla guerriglia urbana seguita al corteo per Askatasuna
- Già nelle prime ore del mattino gli operatori di Amiat-Gruppo Iren avevano ripulito e bonificato le strade, dove gli scontri tra antagonisti e forze dell'ordine avevano lasciato un tappeto di frammenti di marmo (divelti da un giardino e lanciati dai dimostranti contro gli agenti), bossoli di lacrimogeni, residui di fuochi artificiali, frammenti di vetro, carcasse di monopattini, sassi, segnali stradali scaraventati a terra, masserizie annerite dalle fiamme
- In campo una quindicina di operatori, supportati da quattro motocarri, quattro spazzatrici, una ruspa e un mezzo speciale dotato di “ragno”, indispensabile per rimuovere i materiali più pesanti
- Dall’asfalto e dai marciapiedi sono state rimosse tonnellate di detriti: cocci di vetro, pietre, cartoni, bancali di legno, bastoni, pali divelti, resti di segnaletica stradale e arredi urbani danneggiati
- In alcuni punti sono stati trovati cassonetti rovesciati, una pensilina crollata e rifiuti sparsi lungo le corsie e nelle aree verdi. All’alba le strade del quartiere si presentavano già sgombre e perfettamente percorribili
- Sono oltre 100 i feriti tra le forze dell'ordine negli scontri di ieri durante la manifestazione di Torino. Secondo quanto si apprende, sono rimasti feriti 96 poliziotti, sette militari della guardia di finanza e cinque carabinieri
- È stato intanto arrestato uno dei presunti autori della violenta aggressione ad Alessandro Calista, 29 anni, agente di polizia in servizio nel reparto mobile di Padova, nel corso degli scontri di ieri a Torino
- Si tratta di un 22enne proveniente dalla provincia di Grosseto. L'arresto è scattato con il meccanismo della flagranza differita. Sono stati arrestati, per episodi diversi, altri due dimostranti