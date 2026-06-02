L'episodio è successo a Civitacampomarano, piccolo paese del Molisano. L'uomo coinvolto, un pregiudicato di origine marocchina, è stato trasferito presso il carcere di Campobasso con l’accusa di tentato omicidio
Un uomo ha cercato di investire con la sua auto tre persone che erano sedute su una panchina a Civitacampomarano, piccolo paese del Molisano. L'uomo, un pregiudicato di origine marocchina, si è prima diretto con la sua auto verso la panchina e poi ha cercato di effettuare un nuovo tentativo in retromarcia. Per fortuna le tre persone coinvolte hanno riportato solo ferite leggere perché sono riuscite a spostarsi prima che l'auto dell'uomo si scagliasse su di loro.
La denuncia
Dopo la denuncia e le successive indagini, i carabinieri hanno individuato il responsabile e, proprio nella giornata di ieri, 1 giugno, hanno trasferito l'uomo nel carcere di Campobasso con l’accusa di tentato omicidio. Le motivazioni del gesto sarebbero correlate al fatto che le persone prese di mira erano amiche della sua ex moglie.
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