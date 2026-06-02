Il giovane si sarebbe aggrappato alla macchina dopo essere stato riaccompagnato a casa e avrebbe perso l'equilibrio battendo la testa sull'asfalto

Un ragazzo di 23 anni è morto nella tarda serata del 1° giugno a Roccafranca, in provincia di Brescia, dopo una violenta caduta sull'asfalto avvenuta a pochi metri dalla sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era appena stato riaccompagnato a casa da un amico. Prima di salutarsi si sarebbe aggrappato al cofano dell'auto e, quando il conducente ha accelerato, avrebbe perso l'equilibrio cadendo a terra e battendo violentemente la testa.