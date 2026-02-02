Dopo la guerriglia urbana di sabato a Torino, durante il corteo per Askatasuna , si va ora verso la stretta con il Decreto sicurezza. Negli scontri del 31 gennaio, tra manifestanti e Polizia, ci sono stati anche roghi e un pestaggio - con calci, pugni e un martello - contro un agente di 29 anni, finito in ospedale e dimesso ieri, con prognosi di 20 giorni. Oltre 100, in totale, i feriti tra le forze dell'ordine. E arrivano i primi arresti (tre): preso anche uno degli aggressori dell'agente scampato al tentativo di linciaggio. La premier Meloni: " È tentato omicidio, i magistrati non esitino". Intanto, da quanto emerge, per martedì è in programma l'informativa del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sugli scontri.

"Quando si colpisce qualcuno a martellate, lo si fa sapendo che le conseguenze possono essere molto, molto gravi. Non è una protesta, non sono scontri. Si chiama tentato omicidio", le parole di Meloni su quanto accaduto a Torino. E la premier, domenica, è arrivata proprio nella città piemontese, all'ospedale Molinette, per far visita ad Alessandro Calista, 29 anni, l'agente di Polizia in servizio nel reparto mobile di Padova aggredito da un gruppo di dimostranti, e a un altro appartenente alle forze dell'ordine.

La polemica politica

La politica ha condannato in modo unanime le violenze di Torino, ma non mancano le tensioni. "Non sono manifestanti, sono guerriglieri, sono bande armate che hanno come obiettivo quello di colpire lo Stato e chi lo serve", ha attaccato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, assicurando che "devono essere combattuti come sono state combattute le Brigate Rosse". Il vicepremier Matteo Salvini si associa alle parole di Meloni: "Ho letto che, grazie anche al Decreto sicurezza voluto dalla Lega, è stato arrestato in differita uno dei delinquenti. Però conto che gli venga contestato quantomeno il tentato omicidio, non lesioni". Al momento l'arresto del 22enne, eseguito con il meccanismo della flagranza differita, è scattato per "concorso in lesioni personali a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni". C'è anche una denuncia per rapina, perché a Calista sono stati portati via scudo, u-bot e maschera antigas. Comunque, a insistere sulla necessità che si proceda per tentato omicidio sono diversi esponenti del governo, tra i quali anche il ministro della pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

Schlein ha sentito Meloni

Anche Elly Schlein, segretaria del Pd, ha condannato da subito i fatti di Torino. "Sono immagini inqualificabili di una violenza inaccettabile", ha detto la leader dem, esprimento solidarietà alla Polizia. "La nostra condanna della violenza è, come sempre, la più ferma e auspichiamo che gli aggressori vengano individuati al più presto", ha aggiunto. Poi, nella serata di domenica, Schlein ha chiamato la permier Meloni invitando a "non strumentalizzare" l’accaduto e sottolineando che "le forze dell'ordine sono un patrimonio dello Stato, non una questione di parte". La polemica politica ha investito anche il Comune di Torino. Il sindaco, Stefano Lo Russo (Pd), ha ricevuto da Giorgia Meloni "la piena solidarietà alla Città da parte del governo”, ma è stato attaccato da Forza Italia che lo ha esortato a cacciare dalla maggioranza Avs per la presunta contiguità con Askatasuna