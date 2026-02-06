Sicurezza, Meloni: “Ora approccio più duro”. Opposizioni all’attacco

Il nuovo approccio si rende necessario anche perché finora "un certo doppiopesismo della magistratura" ha reso "difficile" difendere i cittadini, aggiunge la premier. Si dice "indignata" per la scarcerazione di alcuni dei responsabili degli scontri di Torino. E ha preferito un'intervista tv alla conferenza stampa a Palazzo Chigi dove ha mandato i suoi ministri. Meloni ha difeso l'intero pacchetto, come ha chiesto di fare anche al resto del governo in Cdm. Assicura che non c'è alcuno "scudo penale". Semmai quello ce l'hanno avuto finora "i centri sociali" perché "scudo penale è quando qualsiasi cosa fai non ti succede niente". Da ora in poi invece, "non c'è più obbligo di iscrizione nel registro degli indagati quando è palese che ti sei difeso".