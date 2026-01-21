Davos, la scritta luminosa “No kings”: protesta per l'arrivo di Trump

Ieri sera, una scritta di protesta si è illuminata sul pendio di una montagna sopra Davos, alla vigilia della visita di Donald Trump al World Economic Forum. L’immagine è stata pubblicata sui social dal corrispondente dalla Casa Bianca di NBC News, Peter Alexander, e rilanciata dai media internazionali
Le proteste a Davos
Ieri, “mentre il presidente Trump iniziava la sua conferenza stampa negli Stati Uniti, a Davos, abbiamo notato le parole No Kings, scritte tutte in maiuscolo, che brillavano sul fianco della montagna che domina la sede del World Economic Forum”, ha scritto Alexander in un post su X, subito rimbalzato sui social network e sui media di tutto il mondo. Trump è arrivato oggi a Davos. All’esterno del centro congressi alcuni accessi risultano affollati da manifestanti con cartelli di protesta.
