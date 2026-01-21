Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in volo verso la Svizzera, per partecipare al World Economic Forum. A circa un’ora dal decollo, l’Air Force One ha avuto un piccolo problema elettrico ed è stato costretto a tornare indietro: il tycoon ha cambiato aereo ed è ripartito. “L'America sarà ben rappresentata a Davos da me. Sarà un viaggio interessante, non ho idea di cosa succederà”, ha detto il leader della Casa Bianca. Sulla Groenlandia: "Probabilmente riusciremo a trovare una soluzione" con l'Europa. Intanto, la Francia ha chiesto un'esercitazione Nato nell’isola e si è detta pronta a contribuire.

Ieri Trump ha attaccato il presidente Emmanuel Macron per la decisione di Parigi di sfilarsi dal consiglio di pace per Gaza, annunciando tariffe del 200% su vino e champagne francesi. Il capo dell'Eliseo, da Davos, ha accusato Trump di “bullismo” e di volere un'Europa “vassalla”. Anche per Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, i nuovi dazi Usa sono “un errore” e la risposta dell’Unione sarà “ferma e unitaria”.

Gli approfondimenti:

