Davos, è il giorno di Trump. Francia chiede esercitazione Nato in Groenlandia.
Il presidente Usa in volo verso la Svizzera per partecipare al World Economic Forum. L'Air Force One ha avuto un piccolo problema elettrico ed è stato costretto a tornare indietro: il tycoon ha cambiato aereo ed è ripartito. "Viaggio interessante, non ho idea di cosa succederà", ha detto il leader della Casa Bianca. Sulla Groenlandia: "Probabilmente riusciremo a trovare una soluzione" con l'Europa. Intanto, la Francia ha chiesto un'esercitazione Nato nell’isola e si è detta pronta a contribuire
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in volo verso la Svizzera, per partecipare al World Economic Forum. A circa un’ora dal decollo, l’Air Force One ha avuto un piccolo problema elettrico ed è stato costretto a tornare indietro: il tycoon ha cambiato aereo ed è ripartito. “L'America sarà ben rappresentata a Davos da me. Sarà un viaggio interessante, non ho idea di cosa succederà”, ha detto il leader della Casa Bianca. Sulla Groenlandia: "Probabilmente riusciremo a trovare una soluzione" con l'Europa. Intanto, la Francia ha chiesto un'esercitazione Nato nell’isola e si è detta pronta a contribuire.
Ieri Trump ha attaccato il presidente Emmanuel Macron per la decisione di Parigi di sfilarsi dal consiglio di pace per Gaza, annunciando tariffe del 200% su vino e champagne francesi. Il capo dell'Eliseo, da Davos, ha accusato Trump di “bullismo” e di volere un'Europa “vassalla”. Anche per Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, i nuovi dazi Usa sono “un errore” e la risposta dell’Unione sarà “ferma e unitaria”.
- Groenlandia, Trump: "Dobbiamo averla, non ci sarà troppa resistenza"
- Trump, un anno dall'insediamento del presidente Usa: il bilancio dalle guerre ai dazi
- Groenlandia, dagli Inuit alla minoranza danese: ecco chi ci vive
Trump sulla Groenlandia: “Troveremo soluzione”
In un'intervista a NewsNation, rispondendo a una domanda sulla Groenlandia, Donald Trump ha spiegato: "Probabilmente riusciremo a trovare una soluzione" con l'Europa, "possibilmente anche a Davos nei prossimi giorni".
“Non ho idea di cosa succederà”
"L'America sarà ben rappresentata a Davos da me. Dio vi benedica tutti", ha dichiarato Donald Trump sul suo social Truth prima di partire per Davos. Quello a Davos "sarà un viaggio interessante. Non ho idea di cosa succederà", ha aggiunto.
Cosa sappiamo sul problema all’Air Force One
Il problema all’Air Force One
Donald Trump arriverà a Davos in ritardo. L'Air Force One con a bordo il presidente Usa, infatti, ha invertito la rotta sull'Atlantico ed è tornato indietro per un piccolo problema elettrico. L'aereo presidenziale era decollato dalla base di Andrews alle 9.46 e le indiscrezioni sulla sua inversione di rotta sono arrivate un'ora dopo. Il ritardo di ripercuoterà sull'agenda svizzera del presidente. “Per precauzione, l'Air Force One sta tornando alla Joint Base Andrews. Il presidente e la sua squadra si imbarcheranno su un aereo diverso e continueranno per la Svizzera", ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. Donald Trump si è quindi imbarcato sul nuovo aereo ed è ripartito per Davos.
Trump atteso a Davos
A Davos è il giorno di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti è in volo verso la Svizzera, per partecipare al World Economic Forum.