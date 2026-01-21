Air Force One con Trump diretto a Davos rientra per problema tecnico

L'aereo presidenziale era decollato dalla base di Andrews alle 9.46 e le indiscrezioni sulla sua inversione di rotta sono arrivate un'ora dopo. Il ritardo di ripercuoterà sull'agenda svizzera del presidente

L'Air Force One con a bordo Donald Trump partito per Davos inverte rotta sull'Atlantico e torna in dietro per un piccolo problema elettrico prima di atterrare alla Joint Base Andrews e consentire al presidente di decollare a bordo di un altro velivolo.

L'aereo presidenziale era decollato dalla base di Andrews alle 9.46 e le indiscrezioni sulla sua inversione di rotta sono arrivate un'ora dopo. Il ritardo di ripercuoterà sull'agenda svizzera del presidente, atteso nelle prossime ore a Davos. "Dopo il decollo, l'equipaggio ha identificato un problema elettrico minore. Il presidente e la sua squadra si imbarcheranno su un aereo diverso e continueranno per la Svizzera", aveva detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. L'Air Force One è quindi atterrato alla Joint Base Andrews dopo il problema elettrico che lo ha costretto a tornare indietro dopo essere decollato, diretto a Davos.

Trump partito per Davos

Donald Trump è partito per Davos. Il presidente si è imbarcato sul nuovo aereo dopo il problema elettrico all'Air Force One.