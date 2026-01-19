Offerte Sky
Groenlandia, lettera di Trump a premier Norvegia: "Non penserò più solo alla pace"

Mondo
©Ansa

Il presidente americano ha scritto una lettera al primo ministro norvegese, Jonas Gahr Støre, affermando che, siccome non ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace, non si sente più in obbligo "di pensare esclusivamente alla pace". Ora, insiste, "posso pensare a ciò che è buono e appropriato per gli Stati Uniti d'America". E, riferendosi alla Groenlandia, il tycoon aggiunge: "Perché mai la Danimarca dovrebbe avere un 'diritto di proprietà'? Non ci sono documenti scritti"

Ancora tensioni sulla Groenlandia, con Trump che non arretra rispetto alle sue mire sull'isola e alle sue minacce di dazi ai Paesi contrari. Non solo: il presidente americano ha scritto una lettera al primo ministro norvegese, Jonas Gahr Støre, affermando che, siccome non ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace, non si sente più in obbligo "di pensare esclusivamente alla pace", ora, insiste, "posso pensare a ciò che è buono e appropriato per gli Stati Uniti d'America". E, riferendosi alla Groenlandia, il tycoon aggiunge: "La Danimarca non può proteggere quella terra dalla Russia o dalla Cina, e perché mai dovrebbero avere un 'diritto di proprietà'? Non ci sono documenti scritti". E ancora: "Sappiamo solo - afferma Trump - che una barca è approdata lì centinaia di anni fa, ma anche noi avevamo barche che approdavano lì. Ho fatto per la Nato più di chiunque altro fin dalla sua fondazione, e ora la Nato faccia qualcosa per gli Stati Uniti. Il mondo non sarà sicuro se non avremo il controllo totale e completo della Groenlandia".

I leader europei valutano dazi da 93 miliardi

Intanto, proprio gli otto Paesi europei nel mirino del presidente americano - Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia e Regno Unito - ieri hanno emesso una dichiarazione congiunta in cui assicurano di voler rispondere "in modo unito e coordinato" per "difendere" la propria "sovranità". E il presidente francese Macron, stando ai suoi consiglieri, intende andare nel pratico chiedendo "l'attivazione dello strumento anti-coercizione". Ovvero l'opzione mai usata prima d'ora contro nessuna nazione. Secondo il Financial Times gli europei, in vista degli incontri con Trump a Davos, starebbero valutando contromisure per 93 miliardi di dollari.

Meloni: possibili "incomprensioni". Rutte: "Continuiamo a lavorare"

La premier Meloni, nel mentre, da Seul, ha evocato, dopo aver parlato con Trump, la possibilità "d'incomprensioni" fra gli Usa e gli alleati europei e ha ribadito la necessità "del dialogo". In campo è sceso anche il segretario della Nato, Mark Rutte, che a sua volta ha parlato con l'inquilino della Casa Bianca. "Continueremo a lavorare su questo tema - ha sottolineato - e non vedo l'ora di incontrarlo a Davos alla fine di questa settimana". L'ordine mondiale "come lo conosciamo" e il "futuro" della Nato sono in gioco, ha invece tuonato il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen da Oslo, da dove è partito un tour d'emergenza che lo porterà anche in Svezia e Gran Bretagna. "Non ho dubbi - ha rincarato - che ci sia un forte sostegno europeo e che sia di natura generosa". 

Groenlandia, otto Paesi europei: "Rafforziamo sicurezza dell'Artico"

Von der Leyen: "Proteggeremo sempre i nostri interessi strategici"

Mentre, su X, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha già anticipato: "Ho parlato con Rutte, Macron, Starmer, Merz e Meloni. Insieme siamo fermi nel nostro impegno a sostenere la sovranità della Groenlandia e del Regno di Danimarca. Proteggeremo sempre i nostri interessi strategici economici e di sicurezza. Affronteremo queste sfide alla nostra solidarietà europea con fermezza e determinazione". In questo scenario, come detto, un ruolo chiave lo avrà Davos, a partire da oggi: Trump lì incontrerà i leader europei, inclusa von der Leyen.

Caso Groenlandia, Trump: da febbraio dazi 10% a paesi contrari
Mondo

Perché Donald Trump vuole la Groenlandia?

Il presidente degli Stati Uniti ha detto che Washington ha bisogno del controllo dell’isola per ragioni di sicurezza. Il territorio, che dipende dalla Danimarca per la politica estera e di difesa, non solo si trova in una zona strategica ma è anche ricco di materiali ricercatissimi. Di questo si è parlato nella puntata del 14 gennaio di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24

