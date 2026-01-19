Il presidente americano ha scritto una lettera al primo ministro norvegese, Jonas Gahr Støre, affermando che, siccome non ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace, non si sente più in obbligo "di pensare esclusivamente alla pace". Ora, insiste, "posso pensare a ciò che è buono e appropriato per gli Stati Uniti d'America". E, riferendosi alla Groenlandia, il tycoon aggiunge: "Perché mai la Danimarca dovrebbe avere un 'diritto di proprietà'? Non ci sono documenti scritti"

Ancora tensioni sulla Groenlandia , con Trump che non arretra rispetto alle sue mire sull'isola e alle sue minacce di dazi ai Paesi contrari. Non solo: il presidente americano ha scritto una lettera al primo ministro norvegese, Jonas Gahr Støre, affermando che, siccome non ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace, non si sente più in obbligo "di pensare esclusivamente alla pace", ora, insiste, "posso pensare a ciò che è buono e appropriato per gli Stati Uniti d'America". E, riferendosi alla Groenlandia, il tycoon aggiunge: "La Danimarca non può proteggere quella terra dalla Russia o dalla Cina, e perché mai dovrebbero avere un 'diritto di proprietà'? Non ci sono documenti scritti". E ancora: "Sappiamo solo - afferma Trump - che una barca è approdata lì centinaia di anni fa, ma anche noi avevamo barche che approdavano lì. Ho fatto per la Nato più di chiunque altro fin dalla sua fondazione, e ora la Nato faccia qualcosa per gli Stati Uniti. Il mondo non sarà sicuro se non avremo il controllo totale e completo della Groenlandia".

I leader europei valutano dazi da 93 miliardi

Intanto, proprio gli otto Paesi europei nel mirino del presidente americano - Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia e Regno Unito - ieri hanno emesso una dichiarazione congiunta in cui assicurano di voler rispondere "in modo unito e coordinato" per "difendere" la propria "sovranità". E il presidente francese Macron, stando ai suoi consiglieri, intende andare nel pratico chiedendo "l'attivazione dello strumento anti-coercizione". Ovvero l'opzione mai usata prima d'ora contro nessuna nazione. Secondo il Financial Times gli europei, in vista degli incontri con Trump a Davos, starebbero valutando contromisure per 93 miliardi di dollari.

Meloni: possibili "incomprensioni". Rutte: "Continuiamo a lavorare"

La premier Meloni, nel mentre, da Seul, ha evocato, dopo aver parlato con Trump, la possibilità "d'incomprensioni" fra gli Usa e gli alleati europei e ha ribadito la necessità "del dialogo". In campo è sceso anche il segretario della Nato, Mark Rutte, che a sua volta ha parlato con l'inquilino della Casa Bianca. "Continueremo a lavorare su questo tema - ha sottolineato - e non vedo l'ora di incontrarlo a Davos alla fine di questa settimana". L'ordine mondiale "come lo conosciamo" e il "futuro" della Nato sono in gioco, ha invece tuonato il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen da Oslo, da dove è partito un tour d'emergenza che lo porterà anche in Svezia e Gran Bretagna. "Non ho dubbi - ha rincarato - che ci sia un forte sostegno europeo e che sia di natura generosa".