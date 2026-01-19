Offerte Sky
Borse, Europa in forte calo per tensioni con Usa su dazi e Groenlandia

Economia
©Ansa

A metà seduta peggiora Milano (-1,8%). Male anche Parigi (-1,5%), Francoforte (-1,4%), Madrid (-0,9%) e Londra (-0,6%). Tra i settori maggiormente colpiti il lusso, le auto e i tecnologici. Non si arresta la corsa dell'oro che guadagna l'1,4% a 4.665 dollari all'oncia

ascolta articolo

Giornata difficile per le Borse europee che, a metà seduta, proseguono in calo, dopo l'annuncio di Donald Trump sui dazi legati alla questione della Groenlandia. Il presidente americano ha annunciato l’introduzione, a partire dal 1° febbraio, di tariffe del 10% contro Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia, che hanno inviato truppe sull’isola. Intanto, in Europa si valuta lo stop alle approvazioni dell'intesa commerciale con Washington dello scorso anno, mentre il presidente francese Emmanuel Macron invoca l’attivazione dello strumento anti-coercizione Ue. Il dollaro, nel mentre, si indebolisce sulle principali valute. L'Euro sale a 1,1623 sul biglietto verde.

L'andamento dei listini europei

A metà seduta peggiora Milano (-1,8%). Male anche Parigi (-1,5%), Francoforte (-1,4%), Madrid (-0,9%) e Londra (-0,6%). Tra i settori maggiormente colpiti il lusso (-3,3%), le auto (-3%) e i tecnologici (-2,5%). Sul fronte dell'energia il petrolio è ancora in calo. Il Wti scende a 59,10 dollari al barile (-0,6%) e il Brent a 63,66 dollari. Scivola il gas a 33,95 euro al megawattora (-7,8%). Non si arresta la corsa dell'oro che guadagna l'1,4% a 4.665 dollari all'oncia e l'argento a 93,20 dollari (+2,9%).

