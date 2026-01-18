Groenlandia, oggi riunione di emergenza degli ambasciatori europei

Gli ambasciatori dei 27 Paesi dell'Unione europea si ritrovano oggi, 19 gennaio, per una riunione di emergenza dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso un' ondata di crescenti dazi sugli alleati europei finché agli Stati Uniti non sarà consentito di acquistare la Groenlandia . Come specificato da Cipro, che detiene la presidenza di turno semestrale dell'Ue, l'inizio della riunione è previsto per le ore 17.

La ministra della Groenlandia: "Grati agli europei per la reazione"

La ministra groenlandese per le risorse minerarie Naaja Nathanielsen ha lodato la reazione dei Paesi europei presi di mira dalle tariffe. "Sono stupita di assistere alle prime risposte dei Paesi interessati", ha detto in un messaggio su LinkedIn. "Sono grata e speranzosa che prevalgano la diplomazia e l'alleanza", ha aggiunto. Diversi leader europei hanno condannato le minacce degli Usa definendole "inaccettabili".

Metsola (Ue): "La Groenlandia non è in vendita"

"L'Unione europea sostiene la Danimarca e il popolo della Groenlandia. Lo facciamo uniti nella determinazione. Le misure contro gli alleati della Nato annunciate non contribuiranno a garantire la sicurezza nell'Artico. Rischiano anzi di fare il contrario, incoraggiando i nostri nemici comuni e coloro che desiderano distruggere i nostri valori e il nostro stile di vita comuni", ha affermato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola su X. "La Groenlandia e la Danimarca hanno entrambe chiarito: la Groenlandia non è in vendita e la sua sovranità e integrità territoriale devono essere rispettate. Nessuna minaccia di dazi può o cambierà questo fatto", ha aggiunto Metsola.