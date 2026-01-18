Groenlandia, oggi riunione di emergenza degli ambasciatori europei

Offerte Sky
Groenlandia, oggi riunione d'emergenza degli ambasciatori Ue. Metsola: "Non è in vendita"

Mondo
©Getty

Il summit si tiene dopo che il leader Usa Trump ha promesso dazi ai Paesi che hanno inviato militari sull'isola controllata dalla Danimarca. La presidente del Parlamento Ue: "Le misure contro gli alleati della Nato annunciate" dagli Usa "non contribuiranno a garantire la sicurezza nell'Artico. Rischiano di fare il contrario"

Gli ambasciatori dei 27 Paesi dell'Unione europea si ritrovano oggi, 19 gennaio, per una riunione di emergenza dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso un'ondata di crescenti dazi sugli alleati europei finché agli Stati Uniti non sarà consentito di acquistare la Groenlandia. Come specificato da Cipro, che detiene la presidenza di turno semestrale dell'Ue, l'inizio della riunione è previsto per le ore 17.

La ministra della Groenlandia: "Grati agli europei per la reazione"

La ministra groenlandese per le risorse minerarie Naaja Nathanielsen ha lodato la reazione dei Paesi europei presi di mira dalle tariffe. "Sono stupita di assistere alle prime risposte dei Paesi interessati", ha detto in un messaggio su LinkedIn. "Sono grata e speranzosa che prevalgano la diplomazia e l'alleanza", ha aggiunto. Diversi leader europei hanno condannato le minacce degli Usa definendole "inaccettabili".

Metsola (Ue): "La Groenlandia non è in vendita"

"L'Unione europea sostiene la Danimarca e il popolo della Groenlandia. Lo facciamo uniti nella determinazione. Le misure contro gli alleati della Nato annunciate non contribuiranno a garantire la sicurezza nell'Artico. Rischiano anzi di fare il contrario, incoraggiando i nostri nemici comuni e coloro che desiderano distruggere i nostri valori e il nostro stile di vita comuni", ha affermato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola su X. "La Groenlandia e la Danimarca hanno entrambe chiarito: la Groenlandia non è in vendita e la sua sovranità e integrità territoriale devono essere rispettate. Nessuna minaccia di dazi può o cambierà questo fatto", ha aggiunto Metsola.

Lo speaker della Camera Usa: "Non prevedo interventi militari"

"Non prevedo interventi militari in Groenlandia. La strada diplomatica è quella da seguire", ha detto lo speaker della Camera Mike Johnson in un'intervista alla Bbc prima che Trump annunciasse dazi sui diversi Paesi europei per la Groenlandia.

Proteste in Danimarca e Groenlandia

Intanto, in Danimarca e in Groenlandia a migliaia sono scesi in piazza per lanciare un messaggio a Trump. "Make America Go Away", rivisitazione di "Make America Great Again" diventato il marchio Maga, è stato lo slogan preferito dai manifestanti, che si sono dati appuntamento al municipio di Copenaghen, capitale danese, per poi sfilare fino all'ambasciata americana.

Mondo

Perché Donald Trump vuole la Groenlandia?

Il presidente degli Stati Uniti ha detto che Washington ha bisogno del controllo dell’isola per ragioni di sicurezza. Il territorio, che dipende dalla Danimarca per la politica estera e di difesa, non solo si trova in una zona strategica ma è anche ricco di materiali ricercatissimi. Di questo si è parlato nella puntata del 14 gennaio di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24

