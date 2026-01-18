"Ho sentito sia Donald Trump fa, al quale ho detto quello che penso, sia il segretario generale della Nato che mi conferma un lavoro che l'Alleanza sta iniziando a fare", ha spiegato la premier da Seul. "Nel corso della giornata sentirò anche i leader europei". Meloni ha sottolineato come il presidente Usa "mi pare fosse interessato ad ascoltare"

"La previsione di un aumento di dazi nei confronti di quelle nazioni che hanno scelto di contribuire alla sicurezza della Groenlandia è un errore e non la condivido". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando coi giornalisti a Seul, spiegando di avere sentito Donald Trump in queste ore e ribadendo che c'è stato "un problema di comprensione e comunicazione" sull'iniziativa di alcuni Paesi Ue che non va letta in chiave "anti-americana". Bisogna "riprendere il dialogo ed evitare un'escalation", ha aggiunto la premier. "Condivido l'attenzione che la presidenza americana attribuisce, come ho detto molte volte, alla Groenlandia e in generale all'Artico, che è una zona strategica nella quale chiaramente va evitata una eccessiva ingerenza di attori che possono essere ostili", ha proseguito Meloni, "ma credo che in questo senso andasse letta la volontà di alcuni Paesi europei di inviare le truppe, di partecipare a una maggiore sicurezza, non nel senso di un'iniziativa fatta nei confronti degli Stati Uniti, ma semmai nei confronti di altri attori".

"Ho parlato con Rutte e Trump, interessato ad ascoltare"

Poi la presidente del Consiglio ha aggiunto: "Ho sentito sia Donald Trump qualche ora fa, al quale ho detto quello che penso, sia il segretario generale della Nato che mi conferma un lavoro che" l'Alleanza "sta iniziando a fare. Nel corso della giornata sentirò anche i leader europei" e "credo sia convocata una riunione a livello per ora di Coreper dell'Unione Europea". Meloni ha spiegato che il presidente Usa "mi pare fosse interessato ad ascoltare". Non si può "farvi lo stenografico di quello che dico a un mio collega", ha risposto alle richieste di andare più nel dettaglio. "Io credo" - ha concluso - "che in questa fase sia molto importante parlarsi".