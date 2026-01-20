Davos 2026, perché Macron ha parlato con gli occhiali da sole

Dietro la scelta diventata ben presto virale c’è una spiegazione puramente medica: l’Eliseo ha chiarito che il presidente è alle prese con un problema benigno e temporaneo all’occhio destro, probabilmente una lieve emorragia sottocongiuntivale, senza dolore né conseguenze sulla salute o sulle sue attività

Gli occhiali da sole specchiati di Emmanuel Macron sono tornati a catturare l’attenzione al World Economic Forum di Davos , dove il presidente francese ha conquistato la platea non solo con le battute e punzecchiature sul "bullismo" e le guerre "a quanto pare risolte" del presidente americano Donald Trump, ma anche sfoggiando un look che diventa più iconico ogni giorno che passa. Il nuovo dettaglio estetico del capo dell’Eliseo ha nuovamente fatto il giro dei social tra meme e video sul look "Top Gun", ma dietro la scelta c’è una spiegazione puramente medica: l’Eliseo ha chiarito che Macron è alle prese con un problema benigno e temporaneo all’occhio destro, probabilmente una lieve emorragia sottocongiuntivale, senza dolore né conseguenze sulla salute o sull’attività presidenziale.

Gli occhiali 'aviator'

Gli occhiali "aviator" erano apparsi per la prima volta il 15 gennaio alla base militare di Istres, durante il discorso del nuovo anno alle forze armate. In quell’occasione Macron era arrivato con i classici occhiali da aviatore, tolti poi durante l’intervento, mostrando l’occhio rosso e iniettato di sangue. Nei giorni successivi li ha indossati di nuovo all’Eliseo, in occasione di un incontro sulla Nuova Caledonia, scegliendo un modello simile ma con lenti bluastre o leggermente riflettenti, notate dai media francesi per l’effetto più moderno e appariscente.

L''Occhio della Tigre'

Anche a Davos il presidente ha sfoggiato gli occhiali nonostante l'intervento fosse al chiuso, presumibilmente per proteggere l’occhio dalle luci intense e mascherarne il rossore residuo. Lo stesso Macron aveva ironizzato nei giorni scorsi sulla sua condizione, definendola un inconveniente "antiestetico, ma completamente innocuo" e citando l’"Occhio della Tigre" come simbolo della sua determinazione in giorni molto tesi per le mire di Trump verso la Groenlandia e relativi dazi annunciati. Nei giorni successivi ha spiegato di essere "costretto a portare gli occhiali per un po'", in attesa della completa guarigione.