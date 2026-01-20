Davos 2026, Trump: "Parleremo di Groenlandia". E minaccia dazi al 200% contro Francia LIVE
L'edizione di quest'anno del World Economic Forum, in Svizzera, prende il via tra forti tensioni internazionali. Il presidente americano vuole la Groenlandia e minaccia altri dazi ai Paesi europei che hanno inviato militari sull'isola artica. Decisivi gli incontri in programma. In primo piano, anche l'Ucraina
Prende il via, a Davos, in Svizzera, il World Economic Forum, tra forti tensioni internazionali. Il presidente americano Trump vuole la Groenlandia e minaccia altri dazi ai Paesi europei che hanno inviato militari sull'isola artica. Il tycoon sarà presente nelle giornate del 21 e 22 gennaio: mercoledì con uno 'special address', giovedì con quella che per Trump dovrebbe essere la prima convocazione del neo-costituito Board of Peace, il Comitato per la pacificazione di Gaza. La ricostruzione nell'enclave, insieme Ucraina e Groenlandia, sono le crisi internazionali su cui i leader presenti al Forum cercheranno di ricucire. A partire dagli europei, come la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron. Obiettivo, un incontro pacificatore ma con l'esigenza di mettere qualche paletto a Trump. "Come ho detto a tutti, molto chiaramente, la Groenlandia è fondamentale per la sicurezza nazionale e mondiale", insiste intanto il presidente Usa.
Eliseo: "Inaccettabili minacce di dazi da Trump"
Parigi intanto considera "inaccettabili" le minacce arrivate dal presidente americano Donald Trump di imporre dazi sui vini francesi "per influenzare la sua politica estera". Lo hanno riferito fonti vicine al presidente francese Emmanuel Macron.
Trump pubblica messaggio Macron: "Non ti capisco"
Trump non ha esitato a pubblicare su Truth quello che sostiene essere un messaggio di Emmanuel Macron. "Amico mio, siamo totalmente allineati sulla Siria. Possiamo fare grandi cose sull'Iran", si legge nel testo attribuito al presidente francese. Ma "non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia", aggiunge Macron. Poi la proposta. "Cerchiamo di fare grandi cose. 1) Posso organizzare un incontro del G7 a Parigi giovedì pomeriggio e invitare gli ucraini, i siriani e i russi a margine. 2) Ceniamo insieme a Parigi giovedì prima che rientri negli Usa", chiede il presidente francese.
Groenlandia, Trump: "Non arretro"
Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che terrà a Davos, in Svizzera, una riunione con diversi leader sulla questione Groenlandia. "Ho avuto un'ottima telefonata con Mark Rutte, il segretario generale della Nato, riguardo alla Groenlandia. Ho accettato un incontro delle varie parti a Davos, in Svizzera", ha riferito su Truth. Detto questo, Trump non arretra. "Come ho espresso a tutti, molto chiaramente, la Groenlandia e' imperativa per la sicurezza nazionale e mondiale. Non ci può essere modo di tornare indietro. Su questo, tutti sono d'accordo!", ha aggiunto.