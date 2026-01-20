Mentre i leader stanno per ritrovarsi a Davos, il presidente americano ha condiviso su Truth un messaggio inviatogli dal suo omologo francese. "Amico mio, siamo totalmente d'accordo sulla Siria. Possiamo fare grandi cose sull'Iran. Non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia", recitava il messaggio
A poche ore dall'inizio del summit di Davos (qui il nostro liveblog), Donald Trump ha pubblicato su Truth uno screenshot di un messaggio inviatogli dal presidente francese Emmanuel Macron. "Amico mio, siamo totalmente d'accordo sulla Siria. Possiamo fare grandi cose sull'Iran. Non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia", recita il messaggio. "Posso organizzare una riunione del G7 dopo Davos a Parigi giovedì pomeriggio. Posso invitare a margine ucraini, danesi, siriani e russi", prosegue il post attribuito al capo dell'Eliseo. "Ceniamo insieme a Parigi giovedì prima che torni negli Stati Uniti", conclude il messaggio firmato "Emmanuel".
La conferma dell'Eliseo sull'autenticità del messaggio
Poco dopo l'Eliseo ha confermato che l'sms diffuso da Donald Trump era stato davvero inviato al presidente americano da Emmanuel Macron. E che il presidente francese si è offerto di organizzare una riunione del G7 giovedì a Parigi per discutere di Groenlandia. Secondo i collaboratori di Macron, il messaggio "dimostra che il presidente francese, in pubblico e in privato, difende la stessa linea". In Groenlandia, "il rispetto per la sovranità e l'integrità territoriale degli Stati è non negoziabile e il nostro impegno come alleato Nato per la sicurezza nella regione artica rimane intatto", ha detto ancora la fonte dell'Eliseo. "Siamo anche determinati a rendere la nostra presidenza del G7 di quest'anno un momento utile per contribuire al dialogo e alla cooperazione," ha aggiunto. "In Siria, stiamo lavorando insieme agli americani per servire l'unità e l'integrità territoriale del Paese e per rispettare il cessate il fuoco, pur rimanendo fedeli ai nostri alleati nella lotta contro Daesh", secondo l'entourage di Macron. "In Iran, chiediamo che le autorità iraniane rispettino le libertà fondamentali e stiamo al fianco di chi le difende", ha ricordato l'Eliseo.
Trump condivide anche messaggio inviato da Rutte
Il presidente americano Donald Trump ha condiviso anche alcuni screenshot di un messaggio che avrebbe ricevuto dal Segretario generale della Nato Mark Rutte. ''Mr President, caro Donald, quello che hai raggiunto in Siria oggi è incredibile. Userò i miei incontri con i media a Davos per mettere in risalto il tuo lavoro là, a Gaza e in Ucraina'', si legge nel messaggio che Rutte avrebbe inviato a Trump. ''Mi sto impegnando a trovare una soluzione per la Groenlandia. Non vedo l'ora di vederti. Tuo, Mark'', conclude il messaggio postato da Trump.