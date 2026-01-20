La conferma dell'Eliseo sull'autenticità del messaggio

Poco dopo l'Eliseo ha confermato che l'sms diffuso da Donald Trump era stato davvero inviato al presidente americano da Emmanuel Macron. E che il presidente francese si è offerto di organizzare una riunione del G7 giovedì a Parigi per discutere di Groenlandia. Secondo i collaboratori di Macron, il messaggio "dimostra che il presidente francese, in pubblico e in privato, difende la stessa linea". In Groenlandia, "il rispetto per la sovranità e l'integrità territoriale degli Stati è non negoziabile e il nostro impegno come alleato Nato per la sicurezza nella regione artica rimane intatto", ha detto ancora la fonte dell'Eliseo. "Siamo anche determinati a rendere la nostra presidenza del G7 di quest'anno un momento utile per contribuire al dialogo e alla cooperazione," ha aggiunto. "In Siria, stiamo lavorando insieme agli americani per servire l'unità e l'integrità territoriale del Paese e per rispettare il cessate il fuoco, pur rimanendo fedeli ai nostri alleati nella lotta contro Daesh", secondo l'entourage di Macron. "In Iran, chiediamo che le autorità iraniane rispettino le libertà fondamentali e stiamo al fianco di chi le difende", ha ricordato l'Eliseo.