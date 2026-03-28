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Cosa pensano gli americani della guerra in Iran e delle sue conseguenze?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Il conflitto in Medio Oriente si è trasformato in un problema politico per la Casa Bianca. La maggioranza degli statunitensi boccia infatti sia l’intervento sia la gestione dell'operazione militare degli Usa. L’impatto economico, tra inflazione e benzina cara, domina le preoccupazioni dei cittadini, che hanno aspettative sempre più pessimistiche

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