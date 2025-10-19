Cortei "No Kings", Trump risponde alle proteste con video AI

Il presidente Trump ha pubblicato su Truth un video realizzato con l’AI in risposta alle recenti proteste “No Kings” in diverse città degli Stati Uniti. Il video ritrae il tycoon a bordo di un jet, dal quale cosparge di un liquido marrone i manifestanti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha postato sul suo social Truth un video, realizzato con l'IA, in cui a bordo di un caccia militare cosparge di un liquido marrone i manifestanti delle iniziative 'No Kings'. Nel video il tycoon, che indossa una corona, è al timone di un jet con scritto 'King Trump'. Il caccia sorvola una città, dove per strada è in corso un corteo: l'aereo di Trump 'bombarda' i manifestanti con quelli che sembrano liquami.