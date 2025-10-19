Esplora tutte le offerte Sky
Usa, Proteste “No Kings” contro Trump in decine di città

Mondo

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città degli Stati Uniti per manifestare contro il presidente Donald Trump. Le proteste, riunite sotto lo slogan “No Kings”, hanno attraversato Washington, New York, Boston, Chicago, Atlanta, Austin e Los Angeles. Tra cartelli, costumi e discorsi di politici democratici come Bernie Sanders e Chris Murphy, i manifestanti hanno denunciato il rischio di un governo autoritario e chiesto di difendere la democrazia americana

