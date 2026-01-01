Svizzera, esplosione in bar a Crans-Montana: vittime

Un’esplosione di origine ancora ignota ha distrutto il bar Le Constellation a Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno. Il locale, con capienza fino a 400 persone, è stato devastato dalle fiamme dopo una o più deflagrazioni partite dal seminterrato. La polizia del Canton Vallese ha confermato vittime e feriti. Mobilitati numerosi mezzi di emergenza, ambulanze ed elicotteri. Attivata una linea di supporto per le famiglie