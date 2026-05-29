Gaza, timori per il piano israeliano di espansione

Tra le macerie di Gaza City, molti palestinesi hanno espresso preoccupazione dopo l’annuncio del premier israeliano Benjamin Netanyahu di voler ampliare il controllo militare sulla Striscia. I residenti temono nuove evacuazioni e ulteriori restrizioni in un territorio già fortemente ridotto dai combattimenti e dagli sfollamenti degli ultimi due anni.
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