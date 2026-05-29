Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gaza, timori per il piano israeliano di espansione

Mondo

Tra le macerie di Gaza City, molti palestinesi hanno espresso preoccupazione dopo l’annuncio del premier israeliano Benjamin Netanyahu di voler ampliare il controllo militare sulla Striscia. I residenti temono nuove evacuazioni e ulteriori restrizioni in un territorio già fortemente ridotto dai combattimenti e dagli sfollamenti degli ultimi due anni.

Prossimi video

Gaza, timori per il piano israeliano di espansione

Mondo

Gaza, Netanyahu: controlleremo 70% Striscia

Mondo

Londra, prima terapia intensiva su tetto di ospedale

Mondo

Texas, 8 persone bloccate sulle montagne russe a Galveston. VIDEO

Mondo

Georgia, svelata la collezione da 40mila vini di Stalin

Mondo

Sky Tg24 Mondo, le generazioni Iran che si oppongono al regime

Mondo