Cape Canaveral, razzo Blue Origin esplode in rampa di lancio

Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso in rampa di lancio a Cape Canaveral, in Florida, durante un test. Il vettore senza equipaggio si stava preparando per il quarto lancio, che avrebbe dovuto portare in orbita bassa 48 satelliti "Amazon Leo". Al momento dell'incidente i satelliti non erano integrati sul razzo. "Tutto il personale risulta presente all'appello", ha riferito l'azienda fondata da Jeff Bezos.