Texas, 8 persone bloccate sulle montagne russe a Galveston. VIDEO

Minuti di paura per 8 persone a causa di un guasto all'impianto elettrico delle montagne russe del parco divertimenti di Galveston, in Texas. I soccorsi sono arrivati immediatamente: i vigili del fuoco hanno posizionato un'autoscala per raggiungere la carrozza e hanno fatto scendere i passeggeri uno a uno. Nessuno è rimasto ferito