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Texas, 8 persone bloccate sulle montagne russe a Galveston. VIDEO

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Otto persone sono rimaste bloccate su una carrozza delle montagne russe "Iron Shark" al parco divertimenti "Pleasure Pier" di Galveston, in Texas, dopo un malfunzionamento del veicolo a circa 30 metri di altezza

Minuti di paura per 8 persone a causa di un guasto all'impianto elettrico delle montagne russe del parco divertimenti di Galveston, in Texas. I soccorsi sono arrivati immediatamente: i vigili del fuoco hanno posizionato un'autoscala per raggiungere la carrozza e hanno fatto scendere i passeggeri uno a uno. Nessuno è rimasto ferito

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