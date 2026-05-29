Georgia, svelata la collezione da 40mila vini di Stalin

Aperto il deposito della preziosa collezione di vini un tempo appartenuta a Josef Stalin, originario della Georgia. A Tbilisi sono state svelate 40mila bottiglie di vino, rarità francesi e georgiane, alcune delle quali risalgono all’inizio del XIX secolo. Il governo georgiano, proprietario della collezione, ha aperto per la prima volta questa settimana la cantina nella capitale Tbilisi. Ora intende mettere all'asta la collezione e utilizzare i fondi per aprire una scuola di enologia di livello mondiale in Georgia. Il paese del Caucaso meridionale si autodefinisce la culla del vino, con prove archeologiche che dimostrano una tradizione vinicola ininterrotta risalente a 8.000 anni fa.