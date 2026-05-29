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Londra, prima terapia intensiva su tetto di ospedale

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Il King's College Hospital di Londra ha inaugurato la prima terapia intensiva all’aperto del Regno Unito. Realizzata sul tetto dell’ospedale, la struttura consente ai pazienti in condizioni critiche di trascorrere del tempo all’aria aperta continuando a ricevere tutte le cure e i supporti necessari.

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