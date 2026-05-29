Il King's College Hospital di Londra ha inaugurato la prima terapia intensiva all’aperto del Regno Unito. Realizzata sul tetto dell’ospedale, la struttura consente ai pazienti in condizioni critiche di trascorrere del tempo all’aria aperta continuando a ricevere tutte le cure e i supporti necessari.
Prossimi video
Cape Canaveral, razzo Blue Origin esplode in rampa di lancio
Mondo
Gaza, timori per il piano israeliano di espansione
Mondo
Gaza, Netanyahu: controlleremo 70% Striscia
Mondo
Londra, prima terapia intensiva su tetto di ospedale
Mondo
Texas, 8 persone bloccate sulle montagne russe a Galveston. VIDEO
Mondo
Georgia, svelata la collezione da 40mila vini di Stalin
Mondo
Sky Tg24 Mondo, le generazioni Iran che si oppongono al regime
Mondo