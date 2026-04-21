Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Quasi 1 americano 2 due pensa che Trump stia avendo un crollo mentale

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

È ciò che emerge da un sondaggio condotto da YouGov per l’Economist, che rileva come il 35% degli intervistati ritenga che il tycoon stia avendo un declino mentale significativo, mentre un ulteriore 13% un declino moderato. Solo il 32% non rileva invece alcun problema

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ