Gli attentati contro il presidente degli Stati Uniti si inseriscono in una stagione politica segnata da violenze e tensioni. Dal 2024, Trump è stato preso di mira più volte, dal comizio a Butler al golf club di West Palm Beach. La storia americana registra una lunga scia di attacchi ai presidenti, da Lincoln a Kennedy, fino al ferimento di Reagan

Quello alla cena dei corrispondenti all'Hotel Hilton di Washington rappresenta il terzo attentato in cui Donald Trump viene coinvolto. Nel luglio del 2024, durante un comizio a Butler, l'allora candidato fu sfiorato al volto da un proiettile esploso da un uomo appostato sul tetto di un capannone. L'attentatore sparò otto colpi prima di essere ucciso, colpendo mortalmente un pompiere volontario presente tra il pubblico. A settembre dello stesso anno, Trump fu nuovamente preso di mira mentre giocava a golf nel suo club di West Palm Beach. Un agente del Secret Service notò la canna di un fucile spuntare dalla recinzione e aprì il fuoco, mettendo in fuga l'uomo armato: un 58enne delle Hawaii, ostile a Trump e sostenitore dell'Ucraina nel conflitto con la Russia. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)