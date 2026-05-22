Cisgiordania, aumentano gli attacchi dei coloni israeliani

L'Onu ha documentato almeno 49 attacchi di coloni israeliani in Cisgiordania tra il 12 e il 18 maggio, con incendi dolosi a case, terreni agricoli, veicoli e una moschea. Il portavoce Stephane Dujarric ha precisato che nel 2025 il totale degli attacchi con vittime o danni materiali ha superato quota 870 in oltre 220 comunità.