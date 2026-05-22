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Temporali a New York, strade allagate nel Queens

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A New York le strade del Queens sono state allagate in seguito ad alcuni forti temporali. Video girati da alcuni residenti mostrano le vie invase dall'acqua e alcune auto in panne nel traffico. Per muoversi alcuni cittadini sono stati costretti a guadare le strade a piedi.

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