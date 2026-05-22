Flotilla, rientrati attivisti italiani: "Violenze e abusi"

Dopo il rilascio da parte di Israele, gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla bloccata in mare prima di arrivare a Gaza sono rientrati a Fiumicino, denunciando abusi fisici e sessuali durante la detenzione. Il deputato M5S Dario Carotenuto ha riferito di pestaggi e donne abusate. "Mi hanno chiuso in una gabbia di ferro di un metro, coi cani che abbaiavano", ha spiegato un'attivista. "Stavolta torniamo letteralmente con le ossa rotte", ha dichiarato un altro membro della Flotilla. La procura di Roma acquisirà il video del ministro israeliano Ben Gvir che deride i fermati.