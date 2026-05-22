Groenlandia, proteste contro nuovo consolato Usa a Nuuk

L'inaugurazione del nuovo consolato statunitense a Nuuk, capitale della Groenlandia, ha attirato centinaia di manifestanti contrari alle ambizioni di Donald Trump sull'isola. I dimostranti, con bandiere rosse e bianche e cartelli con la scritta "USA, stop it", hanno scandito slogan come "No means no" e "La Groenlandia appartiene ai groenlandesi". Il premier Jens-Frederik Nielsen e altri esponenti politici hanno declinato l'invito all'apertura.
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