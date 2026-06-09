Sky Cube 9/6 - Iran e proteste, Trump si gioca le midterm?

I fischi ricevuti da Donald Trump durante la finale dell’NBA diventano un segnale del clima attorno al presidente. Sullo sfondo ci sono la guerra con l’Iran, le elezioni di midterm del prossimo novembre e i Mondiali di calcio che gli Stati Uniti ospiteranno insieme a Canada e Messico. Nella puntata di oggi di Sky Cube Stefania Pinna ne parla con il corrispondente da New York, Federico Leoni, per capire come si intrecciano politica interna, politica estera e consenso attorno al presidente americano
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