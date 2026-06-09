Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

L'Iran e le proteste in casa: Trump si gioca le midterm? - Sky Cube 09/06

Mondo

I fischi ricevuti da Donald Trump durante la finale dell’NBA diventano un segnale del clima attorno al presidente. Sullo sfondo ci sono la guerra con l’Iran, le elezioni di midterm del prossimo novembre e i Mondiali di calcio che gli Stati Uniti ospiteranno insieme a Canada e Messico. Nella puntata di oggi di Sky Cube Stefania Pinna ne parla con il corrispondente da New York, Federico Leoni, per capire come si intrecciano politica interna, politica estera e consenso attorno al presidente americano

TAG:

Prossimi video

Ucraina, Ue prepara nuovo pacchetto sanzioni

Mondo

Ambasciatore del Pakistan in Italia: Il mio Paese è mediatore di pace

Mondo

Caso Nessy Guerra, arrestato ex marito

Mondo

Artemis III, Luca Parmitano verso la Luna: "Sono onorato"

Mondo

Kenya, proteste a Nanyuki contro centro Ebola USA: un morto

Mondo

Sky Cube 9/6 - Iran e proteste, Trump si gioca le midterm?

Mondo