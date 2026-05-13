Per la prima volta due tra i più noti e apprezzati narratori di true crime in Italia si troveranno insieme in un video-podcast. L'occasione è la puntata speciale "Trincia incontra Nazzi" di "Un avvertimento prima di iniziare" del 19 maggio, in cui Pablo Trincia ospiterà il collega Stefano Nazzi. Il confronto spazierà dai casi che hanno segnato il nostro Paese alle passioni personali dei due maestri di cronaca nera. Ma il cuore dell'episodio sarà il delitto di Desirée Piovanelli, la giovane uccisa con 33 coltellate in provincia di Brescia nel 2002.

Il crimine come atto collettivo

La quattordicenne fu ingannata e attirata in una cascina abbandonata da un gruppo di minorenni e un adulto ossessionati da lei. Per poi essere brutalmente uccisa e ritrovata due giorni dopo la sua scomparsa. Al caso di Desirée Leno è dedicata anche la prima puntata di "Nazzi racconta", la nuova docuserie Sky Crime di Stefano Nazzi in esclusiva venerdì 29 e sabato 30 maggio alle 22.30 su Sky Crime, alle 22.50 su Sky Documentaries, in streaming su NOW e disponibile on demand. Nella puntata del video-podcast del 19 maggio, i due giornalisti ripercorrono insieme la vicenda, approfondendo la dinamica del crimine come atto di gruppo. E a partire dall'omicidio della giovane, Nazzi e Trincia discuteranno di altri casi, al centro degli episodi di "Nazzi racconta", in cui la logica del branco ha giocato un ruolo centrale. Una dinamica in cui "entra in gioco il contagio emotivo: l’idea, non razionale ma potente, che la responsabilità si disperda nel gruppo. ‘Io, da solo, non sono mai il responsabile’. È così che azioni impensabili per il singolo diventano possibili, e a volte inevitabili, quando si agisce insieme” spiega Stefano Nazzi.