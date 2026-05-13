Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Medici ospedalieri: Il sistema non reggerebbe oggi una nuova pandemia

Cronaca
©Ansa

Non rischiamo nuovo Covid ma manca il personale, fa sapere l’Anaoo."Rispetto al 2020 la carenza di personale non è cambiata in modo significativo e la medicina territoriale, che avrebbe dovuto essere potenziata” dichiara il segretario dell'Associazione Nazionale Aiuti e Assistenti Ospedalieri

ascolta articolo

"Oggi non c'è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione dell'hantavirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica, il sistema sanitario non sarebbe pronto: mancano ancora medici". Così all'Ansa il segretario del principale sindacato dei medici ospedalieri Pierino di Silverio fa il punto di come gli ospedali potrebbero far fronte a una diffusione del virus. "Rispetto al 2020 - precisa - la carenza di personale non è cambiata in modo significativo e la medicina territoriale, che avrebbe dovuto essere potenziata dopo il Covid, non è mai realmente decollata". 

"Evitare che i pazienti arrivino in terapia intensiva"

Il nodo, spiegano i medici ospedalieri, è evitare che i pazienti arrivino in terapia intensiva. "Già durante il Covid mancavano anestesisti e da allora non c'è stato un grande cambiamento. Le case di comunità sono partite a singhiozzo". Secondo Di Silverio: "Non siamo di fronte a un virus che si diffonde e muta rapidamente come il Sars-Cv -2 e sul piano delle conoscenze scientifiche siamo certamente più preparati. Quindi le situazioni non sono paragonabili". Tuttavia resta il problema degli organici: "Senza personale il sistema fatica. I medici che abbiamo oggi in organico - prosegue - non credo che riuscirebbero a reggere un nuovo impatto assistenziale e psicologico come quello vissuto durante la pandemia. Persistono criticità soprattutto nei servizi sanitari territoriali, che avrebbero bisogno di strumenti diagnostici, implementazione organizzativa e investimenti sul personale: siamo ancora molto indietro".

 

Cronaca: Ultime notizie

Delitto di Garlasco, Nordio: "Com’è stato possibile condannare Stasi?"

Cronaca

Il ministro della Giustizia ha detto: “Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni...

Meteo, ondata di maltempo con pioggia e temporali: regioni a rischio

Cronaca

Nuova saccatura in transito sul Mediterraneo centrale: nuvole con piogge sparse che nella prima...

Personale Ata, Corte Ue: "Il sistema di assunzione viola il diritto"

Cronaca

Accolto il ricorso della Commissione contro l'Italia riguardo i rapporti di lavoro a termine. I...

Pistoia, avvelena la moglie con la candeggina nel caffè: arrestato

Cronaca

I fatti risalgono alla mattina di sabato 9 maggio. Una volta ottenute le prove, i carabinieri...

Da Cacciari altri prof appello contro i tagli alla filosofia nei licei

Cronaca

Una sessantina di docenti universitari tra cui l’ex sindaco filosofo di Venezia, firmano una...

Cronaca: i più letti