“Tu non devi esistere più”, quella la violenza brutale nei femminicidi

Nel 2025 si sono registrati 85 femminicidi. Dall'inizio di quest'anno, dieci. Il problema della violenza di genere continua a pesare sulla società come un macigno, e continuare a riflettere, sensibilizzare, interrogarsi sulle responsabilità collettive è fondamentale per promuovere azioni di prevenzione. Sul tema si sono confrontati Alberto Di Pietrantonio, padre della vittima di femminicidio Sara Di Pietrantonio, e Gabriella Marano, psicologa clinica e forense