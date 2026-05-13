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Omicidio Sara Centelleghe, il suo assassino è stato condannato all'ergastolo

Cronaca
©Getty

I giudici hanno riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso teleologico tra la rapina del telefono della vittima e l'omicidio. Jashandeep Badhan aveva ucciso la giovane con 77 colpi di forbice

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La Corte d'Assise di Bergamo ha condannato all'ergastolo Jashandeep Badhan. Il ventenne di origini indiane che aveva ucciso la studentessa Sara Centelleghe nell'ottobre 2024 con 77 colpi di forbice.

I fatti

Nella notte tra il 25 e il 26 ottobre, Sara era stata aggredita nella casa in cui viveva a Costa Volpino e ritrovata senza vita sul pianerottolo del terzo piano. I giudici che hanno condannato all'ergastolo il suo assassino hanno riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso teleologico tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Accolta inoltre la richiesta di una provvisionale immediatamente esecutiva di 25 mila euro ciascuno per il padre e la madre di Sara, costituiti parti civili nel processo.

 

 

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