I giudici hanno riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso teleologico tra la rapina del telefono della vittima e l'omicidio. Jashandeep Badhan aveva ucciso la giovane con 77 colpi di forbice
La Corte d'Assise di Bergamo ha condannato all'ergastolo Jashandeep Badhan. Il ventenne di origini indiane che aveva ucciso la studentessa Sara Centelleghe nell'ottobre 2024 con 77 colpi di forbice.
I fatti
Nella notte tra il 25 e il 26 ottobre, Sara era stata aggredita nella casa in cui viveva a Costa Volpino e ritrovata senza vita sul pianerottolo del terzo piano. I giudici che hanno condannato all'ergastolo il suo assassino hanno riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso teleologico tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Accolta inoltre la richiesta di una provvisionale immediatamente esecutiva di 25 mila euro ciascuno per il padre e la madre di Sara, costituiti parti civili nel processo.