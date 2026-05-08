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Piacenza, donna uccisa in casa: si cerca il marito

Cronaca
©Getty

Prima di allontanarsi dal luogo del delitto è stato proprio l'uomo a chiamare i soccorsi ammettendo di averla uccisa

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Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto si apprende accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15.30 sarebbe stato il marito, di origine macedone, che è attualmente ricercato. Sarebbe stato lui stesso a riferire di aver assassinato la moglie. 

Chiama i soccorsi e scappa

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che sono entrati nell'appartamento passando dal balcone, dal momento che la porta non si apriva, trovando il cadavere della donna. Ma lui non c'era. Pare che la coppia avesse dei figli.

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