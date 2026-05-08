Piacenza, donna uccisa in casa: si cerca il marito

Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto si apprende accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15.30 sarebbe stato il marito, di origine macedone, che è attualmente ricercato. Sarebbe stato lui stesso a riferire di aver assassinato la moglie.