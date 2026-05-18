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Festa scudetto Inter, principio d'incendio vicino piazza Duomo per fuochi d'artificio

Cronaca
©Ansa

Sul posto sono velocemente arrivati i vigili del fuoco che hanno riportato la situazione sotto controllo. In quel momento erano circa 50mila le persone concentrate in piazza Duomo

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Un principio d'incendio è scoppiato durante la festa scudetto dell'Inter (FOTO) sulla terrazza sopra l'edificio che ospita il negozio di H&M vicino a piazza Duomo. L'ipotesi è che proprio un petardo o fuoco d'artificio esploso per i festeggiamenti abbia innescato le fiamme. 

Fiamme domate dai vigili del fuoco

Sul posto sono velocemente arrivati i vigili del fuoco che hanno riportato la situazione sotto controllo. In quel momento erano circa 50mila le persone concentrate in piazza Duomo, molte di più quelle che hanno festeggiato la squadra nerazzurra lungo tutto il percorso dallo stadio al cuore della città. Il pullman scoperto con a bordo la squadra campione d'Italia è arrivato davanti al Duomo al culmine di una lunghissima e lenta sfilata durata quasi quattro ore tra le strade di Milano, completamente paralizzate da decine di migliaia di sostenitori nerazzurri.

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