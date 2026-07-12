Due persone, di 46 e 38 anni, sono morte a seguito di uno scontro frontale sulla provinciale 2 in provincia di Cagliari. Tragedia anche ad Andria, dove un ragazzo di 21 anni è morto in uno schianto tra auto sulla tangenziale. Mentre a Terni, un sedicenne è deceduto dopo l'impatto tra il suo scooter e una vettura. A Campiglia Cervo tre ciclisti impegnati nella Gran Fondo Biella-Oropa sono stati investiti riportando ferite

Ancora una giornata segnata da gravi incidenti stradali. Due persone, rispettivamente 46 e 38 anni, sono morte a seguito di uno scontro sulla provinciale 2 all'altezza di Uta, in provincia di Cagliari. Secondo una prima ricostruzione, la vettura sulla quale viaggiavano le vittime si sarebbe scontrata frontalmente contro un'auto che proveniva dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso e l'ambulanza. Ferite invece le tre persone a bordo dell'altra vettura, tra cui un minore, che sono state trasportate in codice rosso all'ospedale cagliaritano di Brotzu.

Incidente ad Andria, un 21enne morto e due feriti

Grave incidente anche ad Andria, dove un ragazzo di 21 anni è morto a seguito di uno scontro tra auto sulla tangenziale in direzione Corato. Altre due persone sono invece rimaste ferite, tra cui una donna di 30 anni, trasportata in gravi condizioni in codice rosso in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, una Citroen C3 avrebbe tamponato una vettura utilitaria, a bordo della quale viaggiava il 21enne, che dopo l'impatto avrebbe invaso la corsia schiantandosi contro una Fiat 500, su cui vi era la 30enne rimasta ferita. Le auto sono state sequestrate, mentre la polizia indaga sulla vicenda.

Scontro tra scooter e auto, morto un 16enne a Terni

Un ragazzo di 16 anni è morto a Terni a seguito dello scontro tra lo scooter su cui viaggiava e un'auto. Immediatamente soccorso, il sedicenne è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è morto a causa delle gravi lesioni riportate nel violento impatto. Nel frattempo, sulla vicenda indagano i carabinieri.

Ciclisti investiti da un'auto durante la Gran fondo Biella-Oropa

A Campiglia Cervo, in provincia di Biella, tre ciclisti impegnati nella Gran Fondo Biella-Oropa sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un'auto. L'incidente si è verificato durante un tratto di discesa dei corridori. Non è chiaro in che modo la vettura sia riuscita ad accedere al tracciato, dato che le strade erano chiuse. I feriti sono stati portati in ospedale con l'elisoccorso.