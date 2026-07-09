Un camionista di 37 anni, originario di Taranto, è morto nel primo pomeriggio di giovedì 9 luglio in un incidente sull'A1, tra San Vittore del Lazio e Caianello, in direzione Napoli. Secondo una prima ricostruzione, lo scoppio dello pneumatico anteriore avrebbe fatto sbandare il mezzo pesante, che ha schiacciato contro le barriere un'auto in fase di sorpasso. Il conducente, sbalzato fuori dalla cabina, è stato trovato senza vita nello spartitraffico centrale ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Aveva 37 anni ed era originario di Taranto il camionista morto giovedì 9 luglio lungo l'autostrada A1, nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in direzione Napoli. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30. Nello schianto è rimasto lievemente ferito anche un automobilista di 40 anni, residente a San Vittore del Lazio, che in quel momento stava effettuando un sorpasso.

La scoppio dello pneumatico I primi accertamenti indicano come innesco lo scoppio dello pneumatico anteriore del mezzo pesante. Il camion avrebbe perso aderenza e iniziato a sbandare, finendo per schiacciare contro il New Jersey l'autovettura che lo stava superando. Quando la corsa del veicolo si è arrestata, il conducente non era più a bordo: il corpo è stato individuato nello spartitraffico centrale, tra le barriere che dividono le due carreggiate. Sarebbe stato proiettato fuori dalla cabina nel momento del cedimento della ruota. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Leggi anche Auto si ribalta in A1 nel Parmense, muore una bimba di 8 anni