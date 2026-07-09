Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Frosinone, scoppia pneumatico sull'A1: camionista sbalzato dalla cabina, morto a 37 anni

Cronaca

Un camionista di 37 anni, originario di Taranto, è morto nel primo pomeriggio di giovedì 9 luglio in un incidente sull'A1, tra San Vittore del Lazio e Caianello, in direzione Napoli. Secondo una prima ricostruzione, lo scoppio dello pneumatico anteriore avrebbe fatto sbandare il mezzo pesante, che ha schiacciato contro le barriere un'auto in fase di sorpasso. Il conducente, sbalzato fuori dalla cabina, è stato trovato senza vita nello spartitraffico centrale

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Aveva 37 anni ed era originario di Taranto il camionista morto giovedì 9 luglio lungo l'autostrada A1, nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e Caianello, in direzione Napoli. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30. Nello schianto è rimasto lievemente ferito anche un automobilista di 40 anni, residente a San Vittore del Lazio, che in quel momento stava effettuando un sorpasso.

 

La scoppio dello pneumatico

I primi accertamenti indicano come innesco lo scoppio dello pneumatico anteriore del mezzo pesante. Il camion avrebbe perso aderenza e iniziato a sbandare, finendo per schiacciare contro il New Jersey l'autovettura che lo stava superando. Quando la corsa del veicolo si è arrestata, il conducente non era più a bordo: il corpo è stato individuato nello spartitraffico centrale, tra le barriere che dividono le due carreggiate. Sarebbe stato proiettato fuori dalla cabina nel momento del cedimento della ruota. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Leggi anche

Auto si ribalta in A1 nel Parmense, muore una bimba di 8 anni

Soccorsi e code chilometriche

Sul posto sono arrivati i sanitari dell'Ares 118, la polizia stradale di Cassino e il personale di Autostrade, che hanno prestato le prime cure, messo in sicurezza il tratto ed effettuato i rilievi. Le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti hanno paralizzato la carreggiata verso Napoli, con code di diversi chilometri. Le cause dell'incidente restano al vaglio degli investigatori.

Cronaca: Ultime notizie

Ondata caldo, bollino rosso per Firenze. Atteso weekend bollente. LIVE

live Cronaca

L'anticiclone subtropicale si rinforza. Bollino rosso per Firenze, arancione per Roma, Perugia,...

Milano, domato maxi incendio in deposito Brt. Aperta inchiesta

Cronaca

 "È ancora impossibile riuscire a spegnere due mezzi carichi di bici elettriche, che ci...

Prato, accoltella il genero e avvelena la moglie: arrestato 68enne

Cronaca

Un 68enne di Prato, già in manette per aver accoltellato al collo il compagno della figlia, è ora...

Udine, neonata morta dopo il parto in casa: l'esito dell'autopsia

Cronaca

L'autopsia eseguita a Udine sulla neonata morta dopo un parto domiciliare a Nimis lo scorso 30...

Lite in famiglia a Palermo: un uomo morto a Sferracavallo

Cronaca

Un uomo è morto in un'abitazione di Sferracavallo, borgata marinara di Palermo, al culmine di una...

Cronaca: i più letti