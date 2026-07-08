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Auto si ribalta in A1 nel Parmense, muore una bimba di 8 anni

Cronaca
©Ansa

L’incidente, la cui dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale, è avvenuto poco dopo le 14 all'altezza di Roncopascolo. La piccola viaggiava in auto con i genitori, rimasti feriti ma non in pericolo di vita. Sul posto il personale del 118 e i vigili del fuoco. Si segnalano code di otto chilometri tra Fidenza e Parma, in direzione di Bologna

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Tragico incidente stradale sulla A1: una bimba di 8 anni è morta nello schianto avvenuto poco dopo le 14 all'altezza del chilometro 106, sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo, in provincia di Parma. La piccola viaggiava con i genitori quando l’auto si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata: la dinamica è al vaglio della polizia stradale, al momento non risultano altri veicoli coinvolti. Madre e padre della vittima hanno riportato lesioni di media gravità ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto il personale del 118 e i vigili del fuoco.

Soccorsi e code in autostrada

La bambina, rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo, ha riportato ferite gravissime e quando i soccorritori sono arrivati per lei non c’era più nulla da fare. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dall'auto anche i genitori, una donna di 50 anni e un uomo di 52, originari delle Filippine e residenti in provincia di Parma. I due sono feriti ma in maniera meno grave e sono stati trasportati in ospedale. Autostrade per l'Italia segnala che, nella zona dell'incidente, si sono create code di otto chilometri tra Fidenza e Parma, in direzione di Bologna.

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