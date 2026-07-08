Filippo Oldani, 20 anni, è accusato dell'omicidio volontario aggravato della madre, Lorella Capano, di 58 anni, trovata morte la sera del 6 luglio nel suo appartamento. Il ragazzo, interrogato in caserma, ha attribuito le ferite sul suo corpo a "morsi di insetti" e non a una eventuale colluttazione con la vittima. Questa mattina è stato trasferito nel carcere di Sanremo

Nega tutto Filippo Oldani, il 20enne accusato dell’omicidio volontario aggravato della madre, Lorella Capano, trovata uccisa in casa a Sanremo . Il giovane, dopo l’interrogatorio in caserma, questa mattina è stato trasferito nel carcere della città ligure. Davanti ai carabinieri Oldani è apparso freddo e lucido nonostante le ripetute contraddizioni che hanno portato al fermo. Un primo elemento che non convince gli inquirenti riguarda le ferite sul corpo dello stesso ragazzo che lui, però, attribuisce a "morsi di insetti" e non all'aggressione culminata con la morte della madre. Altre prove, sulle quali vige il massimo riserbo, sarebbero raccolte dai carabinieri del nucleo investigativo nei bidoni della spazzatura del condominio dove è avvenuto il delitto. Tra gli elementi al vaglio c'è anche la testimonianza di una persona che avrebbe sentito un'accesa lite tra madre e figlio.

La ricostruzione

La vittima, di 58 anni, originaria di Milano, è stata trovata morta nel suo appartamento di via Hope, a Sanremo, nella tarda serata del 6 luglio. A chiamare i soccorsi, intorno alle 22, è stato il figlio Filippo che ha raccontato di non essere riuscito ad entrare in casa dove avrebbe dovuto attenderlo la madre. Il 20enne, iscritto alla facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, ha detto ai carabinieri di essere uscito per cenare intorno alle 19:30, di essere poi rincasato e di aver suonato più volte il citofono senza però ottenere risposta. Una versione che non convince gli investigatori, secondo i quali sarebbe stato proprio Oldani a strangolare la madre per poi uscire di casa passando dal balcone dopo aver chiuso la porta dell'appartamento dall'interno. Resta al momento ignoto il movente dell'omicidio e cosa abbia fatto davvero il presunto assassino tra le 19,30 e le 22.