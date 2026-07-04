Milano, 55enne accoltellato davanti a un bar in zona San Siro. LE FOTO

Un uomo di 55 anni è stato aggredito e accoltellato fuori da un bar in via Alfonso Capecelatro, in zona San Siro a Milano. Per l’aggressione è stato arrestato un 22enne con l’ipotesi di tentato omicidio. Il ferito è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. Ecco le immagini dal luogo dell’aggressione