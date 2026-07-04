Milano, 55enne accoltellato davanti a un bar in zona San Siro. LE FOTO

Un uomo di 55 anni è stato aggredito e accoltellato fuori da un bar in via Alfonso Capecelatro, in zona San Siro a Milano. Per l’aggressione è stato arrestato un 22enne con l’ipotesi di tentato omicidio. Il ferito è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. Ecco le immagini dal luogo dell’aggressione
- L’ingresso e i tavolini esterni del bar La Giada, dove si è concentrata l’attenzione degli investigatori dopo l’accoltellamento. Il ferito è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda.
- Due agenti della Polizia davanti all’ingresso del bar, dove sono in corso gli accertamenti sull’aggressione. Il 22enne arrestato è accusato di tentato omicidio.
- Due agenti della Polizia presidiano l’esterno del bar La Giada, in via Alfonso Capecelatro a Milano. Qui un uomo di 55 anni è stato accoltellato fuori dal locale.
- Una volante della Polizia è ferma davanti al bar La Giada, nel quartiere San Siro. Sul posto sono presenti agenti e operatori dell’informazione dopo l’aggressione avvenuta all’esterno del locale.
- Un agente della Polizia accanto alla volante parcheggiata davanti al bar. Le indagini sono affidate all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura.