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Bracciante muore in per arresto cardiaco in serra nel Siracusano: ipotesi malore per caldo

Cronaca
©Ansa

La vittima, un 61enne algerino, lavorava all'interno di una serra nelle campagne di Pachino. L'ordinanza regionale del 12 giugno contro il caldo estremo vieta l'esposizione diretta al sole ma non cita le serre, dove invece si possono registrare anche alte temperature

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Un bracciante agricolo è morto nel Siracusano all'interno di una serra di pomodori in cui lavorava. L'uomo di 61 anni, di origine algerina, è morto per arresto cardiaco mentre lavorava a Pachino.

Stop al lavoro nelle ore calde anche in serra

 

Lo ha reso noto il sindacato Flai Cgil, che ha voluto mettere in evidenza i tempi di soccorso visto che l'ambulanza proveniva da Sortino. Il sindacato chiede l'astensione dal lavoro nelle ore più calde anche ai lavori in serra. L'ordinanza regionale del 12 giugno contro il caldo estremo vieta l'esposizione diretta al sole ma non cita le serre, dove invece si possono registrare anche alte temperature. La Cgil chiede un potenziamento del servizio ambulanze nel territorio siracusano, ritenuto insufficiente.

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