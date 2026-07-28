Bari, studentessa picchiata al Parco Rossani: due indagati

L'addetta ai bagni del Parco Rossani e il suo compagno sono iscritti nel registro degli indagati per lesioni gravi e rapina. È il pestaggio di Giuditta, studentessa di 26 anni colpita con calci e pugni il 23 luglio. Al vaglio anche la posizione di alcuni minorenni. La vittima guarirà in 40 giorni ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sono due gli indagati per l'aggressione a Giuditta, la studentessa di filosofia di 26 anni pestata la sera del 23 luglio al Parco Rossani di Bari. La procura ha iscritto nel registro l'addetta alla custodia dei bagni pubblici dell'area verde e il suo compagno, che rispondono di lesioni gravi e rapina. I due sono stati individuati dopo l'identificazione della polizia locale e grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza del parco.

Le indagini Dopo la denuncia presentata dalla giovane ai carabinieri di Toritto, gli inquirenti hanno acquisito i filmati dell'impianto di videosorveglianza, che avrebbero immortalato l'aggressione. Sulla base di quelle immagini e della relazione trasmessa alla magistratura, la coppia è stata identificata come presunta autrice del pestaggio. Resta al vaglio della Procura la posizione di alcuni minorenni che, secondo il racconto della vittima, avrebbero preso parte all'azione: due di loro sono già stati identificati e del caso si occupa la Procura per i minorenni. Leggi anche Ancona, bimbi picchiati e chiusi in bagno: arrestate due educatrici

La dinamica Secondo quanto messo a verbale da Giuditta, tutto sarebbe cominciato quando la ragazza ha allontanato la figlia di circa dieci anni della custode, che la stava bagnando con una pistola ad acqua. Da lì sarebbe scattata la violenza: prima i colpi della donna e del compagno, poi quelli del gruppo di ragazzini, che le avrebbero anche sottratto il cellulare, poi recuperato dalla vittima. È su questo episodio che si fonda l'ipotesi di rapina. Nella denuncia la giovane ha parlato di almeno quattro aggressori. I calci e i pugni al volto le hanno provocato una frattura scomposta del setto nasale non operabile e l'infrazione della parete dell'orbita oculare, con una prognosi di 40 giorni.