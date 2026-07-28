Scontri No Tav in Val di Susa, la procura chiede il carcere per i due tedeschi fermatiCronaca
I pm torinesi hanno chiesto al gip la custodia cautelare in carcere per i due 20enni in arrivo dalla Germania fermati in flagranza sabato 25 luglio durante l'assalto al cantiere di Chiomonte. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio gli identificati
La procura di Torino ha chiesto al gip la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri No Tav di sabato 25 luglio in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. Si ipotizzano i reati di devastazione e di lesioni personali a pubblico ufficiale, commessi in concorso con altri soggetti, ancora in corso di identificazione. La richiesta del carcere è basata sulle "sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione". I due sono indagati anche per resistenza a pubblico ufficiale aggravata, reato per cui non è previsto l'arresto in flagranza differita. L'udienza di convalida del fermo - a quanto si apprende - è stata fissata per oggi pomeriggio alle 14.30.
Altri due tedeschi allontanati dal territorio italiano
I due antagonisti erano stati fermati dalla Digos a Susa, dopo gli scontri di sabato scorso ai cantieri dell'Alta Velocità Torino-Lione, durante dei controlli successivi agli assalti. Nell'ambito della stessa attività investigativa, altri due loro connazionali fermati nelle stesse ore sono stati invece allontanati dal territorio nazionale. Il provvedimento, disposto dal prefetto per motivi di ordine pubblico e convalidato dal Tribunale di Torino, prevede il divieto di reingresso in Italia per tre anni. In tutto, gli identificati sono circa un migliaio.
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Il dibattito politico
Quanto successo in Val di Susa infiamma anche il dibattito politico. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con il ministro dell’Interno Piantedosi e il capo della polizia Pisani, ieri ha fatto visita al cantiere devastato dai No Tav. “È stata una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo”, ha detto, scatenando le proteste delle opposizioni. La segretaria dem Elly Schlein la accusa di "strumentalizzare fatti violenti per buttarli addosso alle opposizioni", dopo che dal centrodestra si era parlato di "connivenza" nei confronti dei No Tav.
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Centinaia di persone appartenenti all'area più antagonista e oltranzista del movimento hanno attaccato le forze dell’ordine schierate a protezione dei cantieri del San Didero e di Chiomonte, che a loro volta hanno risposto lanciando alcuni lacrimogeni e usando gli idranti. Due camionette dei carabinieri sono state incendiate e gli antagonisti hanno utilizzato numerose bottiglie incendiarie oltre a pietre, bombe carta e razzi sparati con mortai artigianali. Sono circa sessanta i feriti tra gli agenti