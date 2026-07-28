Cronaca

Centinaia di persone appartenenti all'area più antagonista e oltranzista del movimento hanno attaccato le forze dell’ordine schierate a protezione dei cantieri del San Didero e di Chiomonte, che a loro volta hanno risposto lanciando alcuni lacrimogeni e usando gli idranti. Due camionette dei carabinieri sono state incendiate e gli antagonisti hanno utilizzato numerose bottiglie incendiarie oltre a pietre, bombe carta e razzi sparati con mortai artigianali. Sono circa sessanta i feriti tra gli agenti