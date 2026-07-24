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Ancona, bimbi asilo picchiati e chiusi in bagno al buio: arrestate due educatrici

Cronaca

Nei reati contestati c’è anche l’abbandono di minori, poiché pur avendo il dovere di custodia e cura dei minori, di età variabile tra i tre e i sei anni, li avrebbero abbandonati, lasciandoli in giardino, totalmente privi di vigilanza per diversi minuti

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Schiaffeggiati e strattonati ma anche chiusi nel bagno al buio e costretti a camminare scalzi o a rimanere sotto il sole senza cappellino. Protagonisti dell’ennesima brutta storia, questa volta in arrivo dalla provincia di Ancona, sono alcuni bimbi tra i 3 e i 6 anni umiliati da quelle maestre che avrebbero dovuto proteggerli. È quanto emerge dall'inchiesta dei carabinieri delle stazioni di Agugliano e di Loreto e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Osimo, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di due educatrici di una scuola d’infanzia di un comune nell’entroterra anconetano. Entrambe sono accusate di maltrattamenti e abbandono di minori.

I fatti

I militari hanno documentato, con numerosi servizi di osservazione, come le due educatrici avessero maltrattato i bambini minori di 6 anni, a loro affidati, sottoponendoli a "sistematiche vessazioni fisiche e psicologiche, in un clima di perdurante intimidazione". In particolare, spiegano gli investigatori dell'Arma, sono state riscontrate violenze fisiche, con schiaffi al volto e alla testa, pizzicotti e tirate di capelli, strattonamenti e spintonamenti dei piccoli. Oltre alla violenza fisica, le due donne si sarebbero rese responsabili di punizioni umilianti e degradanti, come far togliere forzatamente le scarpe ai piccoli, lasciandoli camminare scalzi, togliere il cappellino anche sotto il sole, chiuderli nei bagni al buio per alcuni minuti, o costringerli a colpirsi al capo da soli.

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I reati contestati

Nei reati contestati c’è anche l’abbandono di minori, poiché pur avendo il dovere di custodia e cura dei minori, di età variabile tra i tre e i sei anni, li avrebbero abbandonati, lasciandoli in giardino, totalmente privi di vigilanza per diversi minuti. Il gip, nel valutare i gravi indizi di colpevolezza, ha ravvisato "una sistematica condotta illecita delle indagate, incompatibile con il ruolo di educatrici di bambini ancora in tenera età, in un quadro di violenze, percosse, umiliazioni e minacce e in un contesto di scarsa attenzione o palese disinteresse verso i minori affidati alle indagate". 

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